На самом юге Хабаровского края увольняют всех чиновников

На юге Хабаровского края до конца года будут уволены все муниципальные служащие органов местного самоуправления всего Бикинского района. Это связано с его преобразованием в муниципальный округ. Это относительно новая для нашего региона форма одноуровневой организации власти на местах. Первым к ней перешёл самый северный на нашей территории Охотский район, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В Бикинском районе проходят ликвидационные мероприятия в администрациях в связи с преобразованием муниципалитета в округ. Ликвидация организации является достаточно трудоёмким и длительным процессом. Особое место в процедуре ликвидации занимает увольнение сотрудников, — сообщили в Государственной трудовой инспекции по Хабаровскому краю.
Руководитель этого ведомства на днях посещал Бикинский район. Александр Абазовский рассказал подлежащим увольнению муниципальным служащим и другим сотрудникам ликвидируемых администраций, какие выплаты им положены, какие процедуры должен пройти работодатель, чтобы увольнение работников было законным.
— На сентябрьских выборах люди проголосовали за новый состав собрания депутатов уже будущего Бикинского муниципального округа. Он уже приступил к работе. На 21 ноября назначены выборы главы округа. Лучшую из подавших на конкурсную комиссию кандидатур определят депутаты, — рассказали в администрации Бикинского района. — Сама районная и поселковые администрации в переходном периоде. До нового года сотрудники будут уволены и приняты на работу в уже новый объединённый орган местного самоуправления — администрацию Бикинского муниципального округа.
Напомним, возможность в регионах объединять поселения в муниципальные округа в федеральном законодательстве появилась с 2019 года. Необходимое условие — все входящие в новый муниципалитет населённые пункты должны подтвердить своё согласие на объединение.
Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, поэтому не могли принять участие в различных программах развития, то с созданием округа эта возможность появится.