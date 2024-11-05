На самом юге Хабаровского края увольняют всех чиновников

— На сентябрьских выборах люди проголосовали за новый состав собрания депутатов уже будущего Бикинского муниципального округа. Он уже приступил к работе. На 21 ноября назначены выборы главы округа. Лучшую из подавших на конкурсную комиссию кандидатур определят депутаты, — рассказали в администрации Бикинского района. — Сама районная и поселковые администрации в переходном периоде. До нового года сотрудники будут уволены и приняты на работу в уже новый объединённый орган местного самоуправления — администрацию Бикинского муниципального округа.