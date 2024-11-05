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Орбан прилетел в Киргизию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киргизию на встречу с руководством республики. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров среднеазиатского государства в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

Он прилетел в Бишкек для проведения переговоров на высшем уровне между Венгрией и Киргизией. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и подпишут ряд документов для укрепления отношений, пишет пресс-ведомство республики.

Орбан также примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в среду, 6 ноября. Венгрия имеет статус наблюдателя в ОТГ и не раз изъявляла желание вступить в сообщество из-за дальнего тюркского происхождения.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европейский союз готовит государственный переворот в Венгрии. Он считает, что Брюссель хочет поставить марионеточное правительство в Будапеште.