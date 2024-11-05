Орбан прилетел в Киргизию

Орбан также примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в среду, 6 ноября. Венгрия имеет статус наблюдателя в ОТГ и не раз изъявляла желание вступить в сообщество из-за дальнего тюркского происхождения.