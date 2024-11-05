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«Нужно встряхнуть»: губернатор потребовал провести расследование аварии на ПНС-5

По словам главы региона, причиной коммунального коллапса стали не трубы, а халатность.

Источник: РИА "Новости"

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 5 ноября губернатор Андрей Травников призвал детально провести техническое расследование аварии на ПНС-5.

Напомним, из-за аварийной остановки насосов произошел гидроудар. В результате без тепла остались 640 объектов, а в 40 зданиях была повреждена внутренняя система отопления.

По словам главы региона, причиной произошедшего стали люди, а не трубы.

— Здесь претензий к тубам нет, они то как раз выдержали. А есть очевидные претензии к людям, к эксплуатирующим организациям. И конечно, перед началом отопительным сезоном получать такие ошибки очень не хотелось бы. Поэтому, конечно, нужно встряхнуть, — сказал он.