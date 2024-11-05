«Нужно встряхнуть»: губернатор потребовал провести расследование аварии на ПНС-5

— Здесь претензий к тубам нет, они то как раз выдержали. А есть очевидные претензии к людям, к эксплуатирующим организациям. И конечно, перед началом отопительным сезоном получать такие ошибки очень не хотелось бы. Поэтому, конечно, нужно встряхнуть, — сказал он.