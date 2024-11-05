Вучич назвал разницу между Россией и Западом

По словам сербского президента, во время разговора он «спросил его о ситуации на Украине». В частности, Вучич предложил вновь вернуться к вопросу о прекращении огня, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал тогда Вучич ответ Путина.