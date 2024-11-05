Вучич назвал разницу между Россией и Западом

«Другой вопрос — я могу говорить, нравится ли мне больше западная модель чего-то, чем российская, или нет, это другой вопрос», — добавил Вучич.
В то же время он заявил, что Сербия должна оставаться на европейском пути и поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем, но также и с США и странами Европы.
30 октября во время первого более чем за два года телефонного разговора Вучич и президент России Владимир Путин подняли тему прекращения огня в конфликте на Украине.
По словам сербского президента, во время разговора он «спросил его о ситуации на Украине». В частности, Вучич предложил вновь вернуться к вопросу о прекращении огня, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал тогда Вучич ответ Путина.