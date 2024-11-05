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Харрис и Трамп получили равное число голосов в первом проголосовавшем городе США

Кандидаты в президенты США от республиканцев и демократов Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса каждый в городе Дисквилл-Нотч (Нью-Гемпшир), сообщил телеканал CNN. По традиции голосование в этом небольшом городке стартует в 00:00. Он же первым объявляет о результатах.

Источник: AP 2024

Все шесть избирателей города проголосовали ровно в полночь, спустя несколько минут избирательный участок был закрыт. Так в городе с 1960 года проходят президентское голосование и внутрипартийные выборы по штату. Явка на выборах, как правило, стопроцентная.

В голосовании на выборах губернатора Нью-Хэмпшира избиратели Дисквилл-Нотча отдали пять голосов кандидату от республиканцев Келли Эйотт, один голос — сопернице от демократов Джойс Крейг. В 2020 году в этом городе победил Джо Байден. В 2016 году — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон также получили равное число голосов.

Трамп Дональд