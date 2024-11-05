Харрис и Трамп получили равное число голосов в первом проголосовавшем городе США

Кандидаты в президенты США от республиканцев и демократов Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса каждый в городе Дисквилл-Нотч (Нью-Гемпшир), сообщил телеканал CNN. По традиции голосование в этом небольшом городке стартует в 00:00. Он же первым объявляет о результатах.