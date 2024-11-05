Харрис и Трамп получили равное число голосов в первом проголосовавшем городе США

Все шесть избирателей города проголосовали ровно в полночь, спустя несколько минут избирательный участок был закрыт. Так в городе с 1960 года проходят президентское голосование и внутрипартийные выборы по штату. Явка на выборах, как правило, стопроцентная.
В голосовании на выборах губернатора Нью-Хэмпшира избиратели Дисквилл-Нотча отдали пять голосов кандидату от республиканцев Келли Эйотт, один голос — сопернице от демократов Джойс Крейг. В 2020 году в этом городе победил Джо Байден. В 2016 году — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон также получили равное число голосов.