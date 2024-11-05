Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
«Традиционно в фокусе внимания будут задачи по укреплению политического диалога, наращиванию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, стимулированию деловых обменов, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
Предусматривается, что по итогам заседания примут ряд совместных решений и документов, в том числе Хартию Тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана.