Оппозиция в Молдавии опротестует итоги выборов президента

КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» намерен опротестовать итоги выборов президента республики, сообщает пресс-служба политформирования в Telegram-канале.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали «президентом диаспоры», так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.
«Блок “Победа” опротестует итоги выборов. Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. А фактически она трижды проиграла. И референдум (референдум о евроинтеграции — ред.). И первый тур. И второй… Мы убеждены, что каждый день правления Майи Санду — это узурпация власти. Она не президент, а самозванка. Санду проиграла внутри страны, и должна уйти», — говорится в сообщении блока.
Поясняется, что российская и западная диаспоры голосовали в неравных условиях. «В России, где проживает самая большая диаспора, открыли всего два участка. А в странах Европы их было десятки, и многие пустовали. Эту несправедливость надо устранить на законодательном уровне», — подчеркивается в сообщении.
Ранее блок «Победа» заявлял, что намерен оспорить в международных судах итоги референдума по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС, который прошел 20 октября. За евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».