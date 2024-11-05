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Один из кандидатов на пост главы Челябинска отказался участвовать в конкурсе

Один из кандидатов на пост главы Челябинска отказался участвовать в конкурсе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Легенчук Виктор Владимирович снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Основание — личное заявление от 5 ноября», — сообщили в Челябинской гордуме.

Ранее сообщалось, что до конкурса допущены все претенденты, их было 29.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра состоится 7 ноября 2024. Участников ждет ряд испытаний.

На пост главы города, в частности, претендуют председатель региональной Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, глава администрации Калининского района города Владимир Шамне, депутат Заксобрания, замгендиректора АО «Птицефабрика Челябинская» Павел Жолобов.

В числе заявителей пять женщин, самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему — 64 года.