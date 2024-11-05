Один из кандидатов на пост главы Челябинска отказался участвовать в конкурсе

«Легенчук Виктор Владимирович снял свою кандидатуру с конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Основание — личное заявление от 5 ноября», — сообщили в Челябинской гордуме.
Ранее сообщалось, что до конкурса допущены все претенденты, их было 29.
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра состоится 7 ноября 2024. Участников ждет ряд испытаний.
На пост главы города, в частности, претендуют председатель региональной Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, глава администрации Калининского района города Владимир Шамне, депутат Заксобрания, замгендиректора АО «Птицефабрика Челябинская» Павел Жолобов.
В числе заявителей пять женщин, самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему — 64 года.