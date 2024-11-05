Трамп допустил поражение на выборах

Ранее в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидат-демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по три голоса избирателей. Голосование завершилось всего через несколько минут после его начала, и столь же быстро была обработана информация о бюллетенях.