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Трамп допустил поражение на выборах

Бывший президент США и кандидат на нынешних выборах от Республиканской партии Дональд Трамп допустил возможное поражение в выборной гонке, но рассказал о своем существенном преимуществе над своим оппонентом вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Плохие вещи могут происходить…, но будет интересно», — заявил политик, отметив, что победитель будет известен уже к ночи выборов.

Ранее в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидат-демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по три голоса избирателей. Голосование завершилось всего через несколько минут после его начала, и столь же быстро была обработана информация о бюллетенях.

Трамп Дональд