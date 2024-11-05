В финал конкурса на должность мэра Уссурийска вышли Евгений Корж и Илья Гаврилов

В Уссурийске прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы Уссурийска. Из трех поступивших заявок комиссия отобрала две: действующего главы УГО Евгения Коржа и заместителя директора МУП «Уссурийск-Водоканал» Ильи Гаврилова, сообщает ИА UssurMedia.
Как передает пресс-служба Думы УГО, в комиссию вошли четыре депутата, назначенные представительным органом и столько же представителей, назначенных губернатором Приморья.
Всего в конкурсную комиссию поступили три заявления от кандидатов на участие в конкурсе — это действующий глава города Евгений Корж, заместитель директора МУП «Уссурийск-Водоканал» Илья Гаврилов и директор ООО «Лимитед» Владимир Речкалов.
По результатам заседания комиссия приняла решение о представлении на рассмотрение Думы кандидатуры Ильи Гаврилова и Евгения Корж.
Как отметил председатель Думы Уссурийского городского округа Александр Черныш, в отличие от предыдущих конкурсов на пост главы, заявлений от кандидатов в этом году было гораздо меньше.
«Люди реально оценивают свои возможности, понимая, что работа в этой должности тяжелый ежедневный и ответственный труд, от которого зависит благосостояние граждан», — отметил он.
Имя нового главы Уссурийска станет известно по результатам заседания Думы городского округа, которое пройдет 11 ноября 2024 года.