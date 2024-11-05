Лукашенко: Беларусь и Тульская область России способны достичь товарооборота в $1 млрд

«За это время и Беларусь, и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за 9 месяцев текущего года мы добавили 37% — колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов — планка не такая уж высокая сегодня для нас», — заявил Президент.