Лукашенко: Беларусь и Тульская область России способны достичь товарооборота в $1 млрд

Приветствуя главу российского региона на гостеприимной белорусской земле, Президент, пользуясь случаем, лично поздравил его с избранием на высокий и ответственный пост губернатора области (досрочные выборы губернатора Тульской области состоялись в сентябре 2024 года). Александр Лукашенко заметил, что нынешняя поездка Дмитрия Миляева в Беларусь — одна из первых в его новой должности.
«Естественно, я бы хотел, чтобы она была очень результативной и привела к заметным результатам», — сказал глава государства.
В продолжение разговора Александр Лукашенко отметил, что предыдущая его встреча с делегацией Тульской области состоялась в Минске более 10 лет назад (в 2012 году с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым).
«За это время и Беларусь, и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может, благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за 9 месяцев текущего года мы добавили 37% — колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов — планка не такая уж высокая сегодня для нас», — заявил Президент.
Глава государства назвал наиболее перспективные для развития сотрудничества отрасли и сферы.
В первую очередь это, конечно, производственная кооперация.
«Помимо чистой прибыли, трансфера технологий, внедрения инноваций и обеспечения технологического суверенитета, она ведет к созданию новых рабочих мест как в нашей стране, так и в вашем регионе», — заметил Александр Лукашенко, добавив, что это будут качественно новые рабочие места.
Соответствующий опыт в этом у обеих сторон уже имеется: реализуется проект между МАЗом и объединением «Сплав» в части производства спецтехники.
Президент отметил, что интерес к кооперации с белорусскими партнерами (в том числе по закупкам металлоконструкций) проявляет «Тулажелдормаш», а к продукции этого тульского предприятия — Белорусская железная дорога. Он также подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему расширению сотрудничества с промышленными предприятиями Тульской области, производящими специальную продукцию.
Еще одно перспективное направление — поставки белорусской техники. Во время визита в Беларусь российская делегация планирует посетить Минский автомобильный завод, и техника МАЗ, по мнению Президента, найдет широкое применение в Тульской области. Кроме того, белорусская сторона готова участвовать в проектах по модернизации парка пассажирской техники региона.
Перспективной, по словам Александра Лукашенко, видится также реализация в Тульской области пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций. В этой сфере Беларусь уже накопила определенный опыт, обратил внимание Президент.
Безусловно, есть также потенциал для дальнейшего наращивания поставок сельскохозяйственной техники. В 2023 году представители российского региона посещали выставку «Белагро» и могли ознакомиться с потенциалом белорусского сельского хозяйства, убедиться в качестве отечественной техники.
«В этой сфере нам с вами однозначно есть куда прирастать (в 2023 году продано всего 50 единиц тракторов МТЗ, они сегодня очень нужны в любой области). В этом направлении можем с вами сотрудничать», — убежден глава государства.
Следующим направлением, где у обеих сторон есть взаимный интерес, Президент назвал научное сотрудничество. «В части разработки и производства химических компонентов, композитных материалов можем предложить как взаимодействие с Институтом химии новых материалов Академии наук Беларуси, так и кооперационные отношения с предприятием “Пеленг”. Окажем при необходимости содействие в подготовке профессиональных кадров для данной области, если у вас будет к этому интерес», — сказал белорусский лидер.