Депутат ПМР прокомментировал президентские выборы в Молдавии

«Президентские выборы в Молдавии нельзя назвать ни свободными, ни демократическими. Так называемая “победа” Санду на выборах благодаря живущей на Западе молдавской диаспоре — это шулерство и жульничество, потому что судьбу страны должны решать те, кто проживают в ней. Чем объяснить открытие 60 избирательных участков в Италии и всего два в России? Тут вывод прост. Либо на равных должны быть молдавские диаспоры, живущие везде, в том числе, в России. Либо ни одна диаспора голосовать не должна».