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Мэр Хабаровска потребовал ускорить уборку снега из-за усиления осадков

Ночью на дорогах города будут работать 32 единицы спецтехники.

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня днем МБУ «Север» задействовало 10 единиц техники: 4 автосамосвала, 1 фронтальный погрузчик, 3 МДК, 1 экскаватор, 1 микрогрузовик. Спецмашины и рабочие убрали 16 кубометра снега на остановочных павильонах, пешеходных переходах, в парках, в скверах.

Кроме того, очищались улицы Руднева, Воронежское, Федоровское и Березовское шоссе, Дальневосточная, Тихоокеанская, развязка ДЭПО 2, Трехгорная, Уборевича, Правобережная, Забайкальская, Орджоникидзе, Комсомольская, Калинина, Запарина, Джамбула, Дикопольцева, Льва Толстого и другие. Рабочие посыпали проезжую часть песко-соляной смесью.

Ночью с 5 на 6 ноября МБУ «Север» задействует 3 единицы техники: 2 МДК, 1 экскаватор. Подметание и посыпка дорог противогололедными материалами будет осуществляться в Кировском и Краснофлотском районах.

От МБУ «Южное» на улицы города вышло 18 единиц техники, очищены основные улицы и перекрестки. Убрано 2 с половиной кубометра снега, задействовано 24 тонн песко-соляной смеси. Этой ночью в Центральном и Индустриальном районах запланирован выход 26 единиц техники.

Ночью с 5 с 6 ноября МБУ «Восток» запланировала выход трех МДК. Проведут работы на автобусных остановках на улицах Карла Маркса и Матвеевском шоссе.

ЖКХ