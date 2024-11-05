Мэр Хабаровска потребовал ускорить уборку снега из-за усиления осадков

От МБУ «Южное» на улицы города вышло 18 единиц техники, очищены основные улицы и перекрестки. Убрано 2 с половиной кубометра снега, задействовано 24 тонн песко-соляной смеси. Этой ночью в Центральном и Индустриальном районах запланирован выход 26 единиц техники.