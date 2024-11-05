Новым директором Новосибирской филармонии назначили Анну Терешкову

В 2014 году, вскоре после того как Анатолий Локоть одержал победу на выборах мэра Новосибирска, Анна Терешкова была назначена на пост руководителя городского департамента культуры, спорта и молодежной политики. В 2019 году она заняла должность вице-мэра. В 2024 году, после того как Максим Кудрявцев был избран мэром по итогам конкурса, Терешкова решила уйти в отставку с этой должности.