Новым директором Новосибирской филармонии назначили Анну Терешкову

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова стала директором Новосибирской государственной филармонии. О том, что региональный Минкульт готовит такое назначение, стало известно на прошлой неделе. Сегодня, 5 ноября, Анна Терешкова была официально представлена коллективу филармонии в качестве директора.
Анна Васильевна Терешкова по образованию врач-педиатр, окончила НГМУ. Также получала образование в Сибирском независимом университете на отделении английской филологии. С 2001 года на протяжении десяти лет была руководителем арт-галереи «Старый город». В этой галерее экспонировались и продавались произведения. известных сибирских художников. В 2010 году Анна Терешкова вместе с супругом создала Сибирский центр современного искусства. В 2012 году стала членом Общественного совета при Министерстве культуры России с 2012 года.
В 2014 году, вскоре после того как Анатолий Локоть одержал победу на выборах мэра Новосибирска, Анна Терешкова была назначена на пост руководителя городского департамента культуры, спорта и молодежной политики. В 2019 году она заняла должность вице-мэра. В 2024 году, после того как Максим Кудрявцев был избран мэром по итогам конкурса, Терешкова решила уйти в отставку с этой должности.
Новосибирская филармония функционирует в статусе государственного автономного учреждения культуры. До недавнего времени обязанности генерального директора исполняла Елена Алябьева, которая занимала пост заместителя руководителя учреждения по финансам.