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Лукашенко: выборы в Беларуси нужно провести так, чтобы комар носа не подточил

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в Беларуси нужно провести так, чтобы комар носа не подточил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам проведения выборов 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Традиционно, как у нас это бывает, во время старта предвыборной избирательной кампании. Задача наша — провести ее на высоком уровне. Организационном прежде всего. Как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил. Но при этом помнить: мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию для своего народа и интересы наших людей должны быть поставлены во главу угла. А не так, как кто-то хочет там за границей», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, прежде всего необходимо создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, подготовить избирательные участки.

«Убедительно прошу вас, посмотрите на урны. Если надо, давайте уже какие-то стандартные или по областям стандарт установим и сделаем красивые, нормальные, чтобы не было неприятно. Это стационарные. Переносные — тоже. Надо, чтобы они хотя бы смотрелись нормально», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что еще с советских времен в стране принято, что выборы — это праздник.

«Кто бы нас ни критиковал, люди приходят на выборы, они привыкли к тому, что где-то буфет, музыка играет и так далее. Естественно, это сфера ответственности прежде всего наших местных органов власти», — добавил Президент.

Лукашенко Александр