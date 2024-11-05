Лукашенко: выборы в Беларуси нужно провести так, чтобы комар носа не подточил

«Традиционно, как у нас это бывает, во время старта предвыборной избирательной кампании. Задача наша — провести ее на высоком уровне. Организационном прежде всего. Как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил. Но при этом помнить: мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию для своего народа и интересы наших людей должны быть поставлены во главу угла. А не так, как кто-то хочет там за границей», — подчеркнул белорусский лидер.