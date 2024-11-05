Алексей Лошкин призвал челябинцев быть готовыми к ухудшению погоды

На прошедшем сегодня, 5 ноября, аппаратном совещании в администрации Челябинска врип мэра обратил внимание на неблагоприятный прогноз погоды. В преддверии похолодания и снежных осадков он поставил задачу усилить обработку дорог и тротуаров, чтобы не допускать появления гололедицы. Большой упор, по его словам, следует делать на уборку снега, особенно в местах пешеходных маршрутов и на остановках общественного транспорта. «Глав районов призываю не оставаться от этого в стороне», — процитировало слова Алексея Лошкина издание «Вечерний Челябинск».