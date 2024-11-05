Алексей Лошкин призвал челябинцев быть готовыми к ухудшению погоды

В Челябинске синоптики прогнозируют ухудшение погоды, написал Алексей Лошкин в своём телеграм-канале. В городе под воздействием циклона температура опустится ниже нуля, а также будут иметь место осадки в виде мокрого снега. По словам Алексея Лошкина, грядущая непогода «станет первым в этом году испытанием для всех служб города».
На прошедшем сегодня, 5 ноября, аппаратном совещании в администрации Челябинска врип мэра обратил внимание на неблагоприятный прогноз погоды. В преддверии похолодания и снежных осадков он поставил задачу усилить обработку дорог и тротуаров, чтобы не допускать появления гололедицы. Большой упор, по его словам, следует делать на уборку снега, особенно в местах пешеходных маршрутов и на остановках общественного транспорта. «Глав районов призываю не оставаться от этого в стороне», — процитировало слова Алексея Лошкина издание «Вечерний Челябинск».
По словам Александра Астахова, замглавы Челябинска по городскому хозяйству, большое внимание муниципальные службы будут уделять уборке снега во дворах. Как он сообщил на аппаратном совещании, на улицах города будут работать около 1400 дворников. Вместе с ними уборкой снега займётся спецтехника.
Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству, Андрей Ксензов, к середине ноября увеличат количество рабочих рук, занимающихся уборкой на пешеходных дорожках, остановках и в прилотковой части дорог. В каждом районе Челябинска эту работу будут выполнять не менее 50 человек. Также Андрей Ксензов отметил, что в свете приближающегося циклона за тем, как работает дорожная техника, будут следить онлайн с помощью системы ГЛОНАСС.
В своём телеграм-канале Алексей Лошкин попросил жителей Челябинска не пренебрегать профилактикой личной безопасности в условиях надвигающегося циклона. Он отметил, что горожанам следует одеваться по погоде, а также озаботиться в целом подготовкой к зиме. К примеру, автомобилистам стоит поменять летнюю резину на зимнюю, если они ещё этого не сделали.
В своём посте Алексей Лошкин подчеркнул, что готов отвечать на сообщения горожан о появлении опасных участков в городе. «Можете сообщать мне в чат, — пишет врип мэра, — будем обязательно реагировать».
Ранее «МК-Челябинск» сообщал, что Алексей Лошкин оценил готовность дорожной техники и снежного полигона к зиме,