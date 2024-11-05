В Самарской области назначили нового зампреда правительства

«Илья Владимирович активно занимался процессами цифровой трансформации в различных отраслях. У него большой опыт работы в промышленности, энергетике. Три высших образования в сфере права, экономики и менеджмента. Он будет курировать финансовый блок — министерство финансов, комитет по финансовому контролю, комитет по организации торговли. Успехов вам на новом месте работы», — сказал глава региона.