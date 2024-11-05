Трамп против Харрис. В США начались выборы президента

12:12 Окончательно определять победителя президентских выборов будет коллегия выборщиков. Она соберется 17 декабря. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков (Всего в коллегии выборщиков 538 мест, и по штатам они распределены неравномерно — количество зависит от числа жителей). Выборщики от штатов обязаны проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей этих самых штатов (исключение только в штатах Мэн и Небраска). То есть, если большинство избирателей штата проголосовали за Трампа, то и выборщики отдадут свои голоса за него. Для победы кандидату нужно по меньшей мере 270 голосов выборщиков. Как определяют победителя и зачем нужны выборщики, подробнее читайте в материале «Газеты. Ru».
12:11 Голосовать американцы могут как на избирательном участке, так и по почте. Сделать это можно даже в день голосования или заранее. По данным Университета штата Флорида, возможностью досрочного голосования уже воспользовались более 78 млн граждан США (треть всех избирателей). По почте уже проголосовала и сама Камала Харрис. При этом она выразила уверенность в своей победе.
12:10 «Газета.Ru» проводила свой опрос среди читателей. В нем победу одержал Дональд Трамп с почти 80% голосов. Харрис получила лишь 20% поддержки.
12:09 Согласно последним опросам, ни один из кандидатов не имеет весомого преимущества. Опрос NBC News дает кандидатам по 49% голосов избирателей. Издание New York Times отдает победу Харрис с минимальным отрывом в один процент (49% за Харрис, 48% за Трампа). Традиционно основная борьба на выборах развернется в «колеблющихся штатах». В 2024 году Харрис и Трамп идут «ноздря в ноздрю» в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. Выиграть в этих штатах для кандидатов очень важно.
12:07 Кандидатов на пост президента США всего двое. Это 78-летний экс-президент США и кандидат Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат Демократической партии, действующая вице-президент 60-летняя Камала Харрис. Что обещают политики американцам и как может измениться жизнь в США после выборов, читайте в материале «Газеты. Ru».
12:03 Сейчас стартовали 60-е по счету выборы президента. Первые участки открылись в штате Вермонт в 5:00 утра по местному времени (12:00 мск). Время работы участков разнится в каждом штате. Основная часть избирательных участков на Восточном побережье откроется в 7:00 (14:00 мск).На Западном побережье американцы начнут голосовать в 17:00 мск.
12:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в США проходят выборы президента. «Газета.Ru» ведет трансляцию голосования.