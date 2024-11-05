Трамп против Харрис. В США начались выборы президента

12:11 Голосовать американцы могут как на избирательном участке, так и по почте. Сделать это можно даже в день голосования или заранее. По данным Университета штата Флорида, возможностью досрочного голосования уже воспользовались более 78 млн граждан США (треть всех избирателей). По почте уже проголосовала и сама Камала Харрис. При этом она выразила уверенность в своей победе.

12:10 «Газета.Ru» проводила свой опрос среди читателей. В нем победу одержал Дональд Трамп с почти 80% голосов. Харрис получила лишь 20% поддержки.

12:09 Согласно последним опросам, ни один из кандидатов не имеет весомого преимущества. Опрос NBC News дает кандидатам по 49% голосов избирателей. Издание New York Times отдает победу Харрис с минимальным отрывом в один процент (49% за Харрис, 48% за Трампа). Традиционно основная борьба на выборах развернется в «колеблющихся штатах». В 2024 году Харрис и Трамп идут «ноздря в ноздрю» в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. Выиграть в этих штатах для кандидатов очень важно.

