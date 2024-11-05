Лукашенко: пятилетка будет непростой, но общество едино, а экономика демонстрирует неплохие результаты

«Общество вроде бы у нас едино. Экономика демонстрирует неплохие результаты. Но должен вам сказать, что будущая пятилетка будет непростой. Непростая пятилетка. И, может быть, даже следующий год. Я всегда пытаюсь уберечь общество от каких-то разговоров про санкции. Но их же никто не отменял», — сказал глава государства.