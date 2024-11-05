В правительстве Самарской области сократят руководителей и рядовых сотрудников

Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил, что необходимо повышать уровень оплаты труда специалистам правительства, которые занимают базовые должности и обеспечивают его функционирование. Выполнить эту задачу, в том числе, поможет сокращение штата областного правительства.