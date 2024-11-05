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В правительстве Самарской области сократят руководителей и рядовых сотрудников

В Самарской области проведут административную реформу.

Источник: Комсомольская правда

Скоро в правительстве Самарской области пройдут серьезные сокращения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на совещании 5 ноября. В регионе пройдет административная реформа.

— К сентябрю 2026 года необходимо оптимизировать штат правительства на 15%, а руководящего состава, от начальников отделов, — на 30%, — такие задачи обозначил глава региона.

Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил, что необходимо повышать уровень оплаты труда специалистам правительства, которые занимают базовые должности и обеспечивают его функционирование. Выполнить эту задачу, в том числе, поможет сокращение штата областного правительства.