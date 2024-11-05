Песков назвал вбросом статью WSJ о задержании в ЕС диверсантов из РФ

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что пересылка взрывчатых веществ являлась некой тайной операцией России. В конце октября Национальная прокуратура Польши сообщила, что спецслужбы республики задержали четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, которых подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ. По версии следствия, группа занималась отправкой через курьерские компании в государства Евросоюза и Великобританию посылок со спрятанными в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной или воздушной транспортировке. Конечной целью злоумышленников, по утверждению польской стороны, было использование такого канала для отправки посылок со взрывчаткой в Канаду и США.