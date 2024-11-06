Выборы президента США — 2024. Главное

При этом в округе Марикопа, который находится в центральной части Аризоны и где проживает большинство избирателей штата, в этом году могут возникнуть проблемы из-за длинных бюллетеней. Как пишет Washington Post, двусторонний бюллетень размером около 43×22 см (как лист А4, но на 13 см длиннее) «покрыт мелким шрифтом» и содержит пункты про расу, остросоциальные вопросы, в том числе касательно темы абортов, нелегальной миграции и налогов, списки выборщиков, представленные партиями, и другую информацию. Одна из избирательниц сообщила изданию, что потратила на заполнение бюллетеня 35 минут. Помимо того, что такой формат может привести к очередям в особо значимом штате, длинные бюллетени также могут застревать в машинах для подсчета голосов. В 2020 году округу Марикопа потребовалось десять дней, чтобы подвести итоги.