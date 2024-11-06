Выборы президента США — 2024. Главное

Как идет голосование
Трамп выступил во Флориде, куда пришел проголосовать с супругой Меланией. Вот ряд его заявлений:
- «У нас великая страна, но у нас страна, которая в беде… мы должны все исправить».
- «Я провел отличную кампанию. Я думаю, что это была, возможно, лучшая из трех».
- «Конечно, насилия [в день выборов] не будет. Мои сторонники не склонны к насилию. Я не обязан им это говорить. И я, конечно, не хочу никакого насилия».
Накануне возле Белого дома возвели трехметровый металлический забор. Он окружает президентскую резиденцию, улицу перед ней и бронзовую конную статую седьмого президента США Эндрю Джексона, сообщает USA Today.
Трамп заявил позднее, что «много говорят» о фальсификации в Филадельфии, расположенной в одном из колеблющихся штатов, Пенсильвании. Согласно данным RealClearPolitics, в колеблющихся штатах лидирует Трамп: у него 48,5%, у Харрис — 47,7%. Республиканец опережает демократа в Аризоне, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Джорджии; Харрис впереди Трампа в Висконсине и Мичигане. Предполагается, что исход выборов будет зависеть от голосования именно в этих штатах.
Харрис посетила штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне и приняла участие в обзвоне избирателей. Это было ее первое появление на публике в день выборов.
Источники CNN описали, как проводят день выборов Трамп и Харрис. Кандидат от демократов весь день общается с советниками и стремится обеспечить явку избирателей, при этом она отказывается обсуждать возможность победы. Республиканец в течение дня узнает у помощников и союзников, как идет голосование, в том числе в ключевых штатах. В свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде он после митинга в Мичигане вернулся только к 6 утра 5 ноября по местному времени.
В штате Техас проголосовал миллиардер Илон Маск (состояние по версии Forbes $265 млрд), который активно поддерживает Трампа. Источники The Washington Post говорили, что бизнесмен намерен быть вместе с республиканцем в ночь после выборов в его поместье Мар-а-Лаго. CNN сообщает, что вечером Трамп проведет там прием для узкого круга лиц, Маск будет среди них.
Ранее Маск обратил внимание на посты пользователей своей соцсети Х, которые жаловались, что при запросе «где проголосовать за Харрис» Google показывает места для голосования, а при аналогичным запросе относительно Трампа — нет. Компания объяснила, что так происходит из-за существования в Техасе округа Харрис, проблему исправляют.
К 22:00 мск избирательные участки открылись во всех американских штатах. Особое внимание приковано к голосованию в семи колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. Первые избирательные участки закроются к 02:00 мск 6 ноября, а последний — к 09:00 мск.
В трех штатах явка превысила уровень 2020 года. Это Делавэр (145,7% по сравнению с показателем четырьмя годами ранее), Коннектикут (126,6%) и Южная Каролина (117,4%), сообщает Washington Post.
При этом в округе Марикопа, который находится в центральной части Аризоны и где проживает большинство избирателей штата, в этом году могут возникнуть проблемы из-за длинных бюллетеней. Как пишет Washington Post, двусторонний бюллетень размером около 43×22 см (как лист А4, но на 13 см длиннее) «покрыт мелким шрифтом» и содержит пункты про расу, остросоциальные вопросы, в том числе касательно темы абортов, нелегальной миграции и налогов, списки выборщиков, представленные партиями, и другую информацию. Одна из избирательниц сообщила изданию, что потратила на заполнение бюллетеня 35 минут. Помимо того, что такой формат может привести к очередям в особо значимом штате, длинные бюллетени также могут застревать в машинах для подсчета голосов. В 2020 году округу Марикопа потребовалось десять дней, чтобы подвести итоги.
Еще в одном колеблющемся штате — Пенсильвании — на двух избирательных участках утром возникли проблемы. Оба участка находятся в округе Аллегейни на западе штата, сообщил CNN со ссылкой на представителя округа. На один избирательный участок судья по выборам (ответственный за процесс голосования) опоздал, а на другой не пришел. У последнего шериф забрал регистрационный журнал (реестр избирателей, имеющих право голосовать на выборах, для проверки и регистрации граждан перед выдачей бюллетеня) и отвез его на избирательный участок. Как пишет CNN, оба места для голосования уже работают в обычном режиме.
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры «в настоящее время не наблюдает на национальном уровне никаких значительных инцидентов, влияющих на безопасность избирательной инфраструктуры», заявила старший советник директора ведомства Кейт Конли, слова которой приводит AP.
ФБР сообщила, что от имени спецслужбы и с использованием ее символики «распространялась ложная информация о выборах». Речь идет об информационном новостном ролике. В нем «ФБР» предупреждает о высоком уровне террористической опасности на избирательных участках и призывает граждан «голосовать дистанционно». Помимо этого, в нем утверждается, что «руководство пяти тюрем в Пенсильвании, Джорджии и Аризоне (все штаты, напомним, колеблющиеся. — РБК) фальсифицировало результаты голосования заключенных и вступило в сговор с политической партией». Приведенную в ролике информацию в ФБР назвали ложной, передает Reuters.
Между тем два избирательных участка в округе Фултон в Джорджии приостанавливали работу после сообщений о заложенной бомбе. Их эвакуировали примерно на полчаса, затем они возобновили работу. Теперь власти добиваются продления голосования на 30 минут. Всего сообщения о минировании поступили на пять участков.
Ложные сообщения о заложенных на участках бомбах имели «российское происхождение», заявил секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер. Он не уточнил, как именно власти пришли к такому выводу. В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы в США и заявляли, что Вашингтон использует Россию «как инструмент политической борьбы», принося ей в жертву двусторонние отношения.
В Мичигане задержали мужчину, который публиковал в интернете угрозы устроить стрельбу в случае победы Дональда Трампа на выборах, передает ABC со ссылкой на обвинительные документы. Подозрительные аккаунты с угрожающими названиями, например PlanningToKillTrump, появились в Reddit, правоохранители задержали их создателя Айзека Сиссела в отеле в поселке Кантон.
Полиция Капитолия задержала мужчину, который попытался пройти в центр для посетителей с факелом и ракетницей. После этого центр для посетителей закрыли до конца дня.
С просьбой продлить время голосования обратился в суд штата и избирком округа Камбрия в Пенсильвании. Причиной стал «сбой в работе программного обеспечения системы электронного голосования». Это «грозит лишением права голоса значительного числа избирателей», заявили в совете округа. Власти попросили продлить время голосования на два часа, до 22:00. Судья согласился, однако уточнил, что поданные после 20:00 бюллетени будут считаться условными (provisional ballot), пишет Bloomberg. Такие бюллетени хранятся отдельно от других, пока сотрудник избирательного органа не определит, имеет ли избиратель право голосовать.
Проголосовать граждане могут лично на участке или по почте. Сделать это можно было и заранее, к примеру, в связи с отъездом из страны или из-за болезни. Служащие за границей военные также голосуют заранее.
Поддержать своего кандидата на выборах смогли и астронавты на Международной космической станции. Сейчас там находятся четверо американцев: Бутч Уилмор, Суни Уильямс, Ник Хейг и Дон Петтит. В день выборов они опубликовали фотографию себя в носках с патриотическими принтами в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Всего досрочно проголосовали более 84,7 млн американцев, следует из данных проекта UF Election Lab Университета Флориды. Из них зарегистрированы как демократы 37,6%, как республиканцы — 35,8%.
28 октября досрочно проголосовал Байден, для этого простоявший в очереди 40 минут. После снятия своей кандидатуры с выборов он поддержал Харрис.
Между тем уже сейчас есть итоги голосования с самого первого избирательного участка в США: Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса в поселении Дисквилл-Нотч, расположенном близ границы с Канадой в штате Нью-Гэмпшир. Избирательный участок по традиции, установленной в 1960-х, открылся и закрылся после полуночи по местному времени. Все живущие в поселении избиратели собрались в здании бывшего отеля и заполнили бюллетени. Четыре года назад на этом избирательном участке победил Джо Байден.
Что известно о кандидатах
Кандидат от демократов — действующая вице-президент Камала Харрис. Она стала первой женщиной на этом посту, а также первым темнокожим политиком на этой должности в истории США. В прошлом она была генпрокурором Калифорнии, а также представляла этот штат в сенате.
Харрис изначально не была кандидатом — в выборах должен был участвовать нынешний президент Джо Байден, но он вышел из гонки. После его ухода демократы номинировали в качестве кандидата Харрис. В выборах она участвует в тандеме с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, которого выбрала своим вице-президентом.
Кандидат от республиканцев — 45-й президент США, бизнесмен, миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $5,6 млрд) Дональд Трамп. На выборах 2016 года он победил Хиллари Клинтон, а в 2020-м проиграл Байдену. Трамп выбрал своим вице-президентом сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
Харрис — 60 лет, Трампу — 78.
Инаугурация пройдет 20 января 2025 года. Если выборы выиграет Трамп, он станет самым возрастным на момент избрания президентом (78 лет, семь месяцев и шесть дней). Сейчас «титул» удерживает Байден — к моменту инаугурации ему было 78 лет и два месяца.
Как проходят выборы
После того как будут подсчитаны голоса избирателей, пройдет голосование коллегии выборщиков. Всего в ней 538 участников, которые представляют каждый штат и округ Колумбия (Вашингтон). Обычно это члены одной из двух основных партий, партийные активисты, бывшие политики и сторонники одного из кандидатов. Конгрессмены и те, кто занимает правительственные посты, выборщиками быть не могут.
В 2024 году голосование выборщиков в их штатах пройдет 17 декабря. Голоса передадут в Вашингтон. 6 января члены конгресса США соберутся для их подсчета. Итоги голосования утверждает председатель сената — действующий вице-президент.
Обычно выборщики голосуют в соответствии с выбором избирателей. Но могут выбрать и второго кандидата, поскольку обязанность голосовать в соответствии с результатами с избирательных участков закреплена лишь в 29 из 50 штатов и округе Колумбия. К примеру, в 2016 году десять выборщиков проголосовали не за тех кандидатов, за которыми были «закреплены», но сильно на выборы это не повлияло.
Чтобы победить на выборах, кандидат должен набрать не меньше 270 голосов выборщиков. Если этого не случится, то голосовать будет уже палата представителей. В ней будущему президенту нужно будет получить поддержку по меньшей мере 26 из 50 штатов.
Значение выборов в США для России
Помимо обещаний касательно внутренней политики риторика кандидатов развернулась вокруг двух крупных международных конфликтов — на Украине и на Ближнем Востоке. Политики неоднократно делали заявления о России, высказывали отношение к поддержке Киева и описывали, как будут выстраивать дальнейшие отношения с ним и Москвой.
Трамп не раз заявлял, что в случае прихода к власти быстро завершит конфликт на Украине. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум человекам: [Владимиру] Путину и [Владимиру] Зеленскому. Мы заключим сделку в течение 24 часов», — говорил Трамп.
План Трампа, вероятно, будет предполагать создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также гарантию нейтрального статуса Киева, заявил кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.
Как сообщала FT со ссылкой на неназванных советников Трампа, план является «переосмыслением» минских соглашений, но на этот раз будут предусмотрены механизмы принуждения и наказания за их срыв. Предполагается, что за исполнением договоренностей будут наблюдать «европейские войска».
Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа завершить конфликт и если идея американского политика состоит в уступке территорий, то Украина не согласна.
В Кремле также отмечали, что «в течение суток ничего сделать невозможно», разве что во время инаугурации новый президент заявит, что США выступают за мир, прекращают военную помощь Украине и призывают стороны к переговорам. «Тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Харрис, в свою очередь, подчеркивала, что в случае ее победы США продолжат поддержку Украины и поставки военной помощи. Также она заявила, что не готова к двусторонней встрече с Путиным для обсуждения завершения конфликта на Украине. «Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — сказала Харрис.
Трамп неоднократно заявлял о хороших отношениях с Путиным во времена, когда занимал пост президента США, и называл его «шахматистом мирового класса».
Высказывания Харрис были менее положительными. Так, она назвала Путина «диктатором-убийцей». В посольстве России в США заявили, что подобные заявления в адрес президента России неприемлемы, использование «хамской лексики» говорит о «бессилии правящих кругов в Вашингтоне».
В Кремле отмечали, что тема России используется в США как «инструмент внутриполитической борьбы». «И как раз президент [Путин] и говорил, что, может быть, и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву [ее] интересам», — отмечал Песков.
Также российские власти не раз заявляли, что считают США вовлеченными в конфликт на Украине и что именно от действий Вашингтона будет зависеть, как быстро завершатся боевые действия. «Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день и не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — заявлял Песков.
По его словам, нынешний глава Белого дома Джо Байден «не хочет использовать этот ключ». Изменится ли ситуация с приходом нового президента — покажет время.