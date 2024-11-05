Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии голословные, нет упреков, подкрепленных достоверной информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, мы слышали такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией», — сказал Песков.
Также он отметил, что к организации голосования внутри Российской Федерации российская сторона не имела никакого отношения, а решение открыть только два избирательных участка принадлежало молдавским властям.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%.