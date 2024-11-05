«Чтобы комар носа не подточил». Лукашенко рассказал, как пройдут президентские выборы в Беларуси в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 5 ноября 2024 года, во время проведения совещания по вопросам выборов, сказал, как нужно провести президентские выборы в 2025 году в Беларуси, которые состоятся 26 января, передает БелТА.
Глава государства, говоря про старт предвыборной кампании, заметил, что задача состоит в том, чтобы провести ее на высоком уровне и, прежде всего, речь идет про организационный.
— Как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил, — заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что при этом важно помнить о том, что предвыборная кампания в стране проводится для белорусов. Президент уточнил, что интересы людей должны быть поставлены во главу угла.
— А не так, как кто-то хочет там за границей, — заявил глава государства.
Напомним, что ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал президентские выборы 2025 в Беларуси: удержания власти нет, избирательная кампания началась нормально. Также президент назвал свое отношение к флешмобу «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях: «Я рад этому, но не дай бог это организованное что-то».
Тем временем мы собрали биографию Ольги Чемодановой, главного идеолога Минска, инициативная группа которой подала документы в ЦИК Беларуси перед выборами президента 2025.