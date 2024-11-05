В Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Круглой бухт. Планируется, что она продлится ориентировочно до часа дня. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Глава города-героя добавил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.