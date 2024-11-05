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В Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

Развожаев: Черноморский флот проводит тренировку в Севастополе 5 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 5 ноября, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Круглой бухт. Планируется, что она продлится ориентировочно до часа дня. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Глава города-героя добавил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

«В городе все спокойно», — заключил Развожаев.

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