В Самарской области отправили в отставку сразу двух министров

Глава региона отметил, что одна из основных задач сейчас — оказание поддержки бойцам СВО на передовой и помощь их близким. Он подчеркнул: в этом вопросе компромиссов не будет. Если чиновник не понимает свою меру ответственности за эту задачу, то его ждет отставка.