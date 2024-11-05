Таллахасси
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В снегопады на улицах будет чисто: мэр Владивостока проверил готовность дорожных служб к зиме

Зимой на улицах Владивостока будет работать 213 единиц техники.

Источник: администрация Владивостока

В зимний сезон на улицах Владивостока будет работать 213 единиц техники и более 300 сотрудников предприятия «Содержание городских территорий». Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Директор дорожного предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов отчитался главе Владивостока Константину Шестакову, что в настоящий момент приступить к работе уже готовы 180 единиц техники. Всего же зимой на дороги столицы Приморья выйдет более 200 единиц.

Кроме того, для борьбы с последствиями непогоды специалисты уже подготовили 4,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

Насколько эффективными окажутся принятые меры, покажет первый серьезный снегопад.

ЖКХ