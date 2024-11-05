В снегопады на улицах будет чисто: мэр Владивостока проверил готовность дорожных служб к зиме

В зимний сезон на улицах Владивостока будет работать 213 единиц техники и более 300 сотрудников предприятия «Содержание городских территорий». Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.
Директор дорожного предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов отчитался главе Владивостока Константину Шестакову, что в настоящий момент приступить к работе уже готовы 180 единиц техники. Всего же зимой на дороги столицы Приморья выйдет более 200 единиц.
Кроме того, для борьбы с последствиями непогоды специалисты уже подготовили 4,5 тысячи тонн противогололедных материалов.
Насколько эффективными окажутся принятые меры, покажет первый серьезный снегопад.