Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги президентских выборов в Молдавии.
«Именно они (члены правительства Молдавии — ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… Поэтому здесь, в данном случае, мы не склонны к тому, чтобы смотреть на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки».
Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало нажим на российские средства массовой информации, «стерилизацию» информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали «президентом диаспоры», так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.