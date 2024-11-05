Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки

В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали «президентом диаспоры», так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.