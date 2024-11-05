Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии

«После обширных консультаций, которые мы провели недавно, мы решили вместе с моими коллегами начать процесс создания новой политической партии. Новое формирование будет называться Республиканской партией “Сердце Молдовы”. Это название предложили нам граждане. В то же время это также является продолжением курса, выбранного на президентских выборах, в которых я участвовала с предвыборным символом “Сердце”.