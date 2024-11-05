Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии

КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах объявила о создании новой политической партии «Сердце Молдовы».
«После обширных консультаций, которые мы провели недавно, мы решили вместе с моими коллегами начать процесс создания новой политической партии. Новое формирование будет называться Республиканской партией “Сердце Молдовы”. Это название предложили нам граждане. В то же время это также является продолжением курса, выбранного на президентских выборах, в которых я участвовала с предвыборным символом “Сердце”.
Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. «Вместе мы спасем Республику Молдова. Мы восстановим демократию. Мы оживим экономику. Мы обеспечим необходимые условия для возвращения сюда наших граждан. Мы повысим уровень благосостояния. Мы обеспечим гармоничное развитие республики», — заявила она.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.