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Публикации о «тайной операции» России и выборы в Молдавии и США. Темы брифинга Пескова

Публикация The Wall Street Journal о российской «тайной операции» и выборы в Молдавии и США стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле.

Глава государства планирует провести заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Оно состоится в формате видеоконференции.

Об интернационализации конфликта на Украине

Киев и Запад «делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта» и вовлечь в него Сеул.

О публикации о российской «тайной операции»

Что касается публикации The Wall Street Journal, то Кремль отвергает обвинения в якобы причастности российской военной разведки к пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами в Евросоюз: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов».

О выборах в Молдавии

Результаты президентских выборов в Молдавии нельзя считать честными: «Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны манипуляций, избирательных манипуляций».

Вмешательства России в выборы президента Молдавии «не было и быть не могло»: «Мы слышим такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией».

Сотням тысяч молдаван в России Кишинев не предоставил права голоса, «это не могло не оказать влияние на результаты выборов».

Россия после выборов президента в Молдавии не склонна смотреть на перспективы двусторонних отношений «через розовые очки».

Кремль констатирует отсутствие «какого-либо конструктивного подхода» Кишинева к судьбе Приднестровья.

Подавляющему большинству жителей Приднестровья «не было предоставлено возможности использовать свой голос».

Приднестровцы «не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то нынешнее руководство Молдавии».

О выборах в США

У Кремля пока нет комментариев по начавшимся в США президентским выборам.

О военных КНДР

Кремль не комментирует заявления США о военных КНДР, поскольку Вашингтон и сам говорит об отсутствии у него подтверждений: «Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят».

Песков Дмитрий