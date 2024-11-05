Публикации о «тайной операции» России и выборы в Молдавии и США. Темы брифинга Пескова

Что касается публикации The Wall Street Journal, то Кремль отвергает обвинения в якобы причастности российской военной разведки к пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами в Евросоюз: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов».