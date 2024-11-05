Публикации о «тайной операции» России и выборы в Молдавии и США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле.
Глава государства планирует провести заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Оно состоится в формате видеоконференции.
Об интернационализации конфликта на Украине
Киев и Запад «делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта» и вовлечь в него Сеул.
О публикации о российской «тайной операции»
Что касается публикации The Wall Street Journal, то Кремль отвергает обвинения в якобы причастности российской военной разведки к пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами в Евросоюз: «И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов».
О выборах в Молдавии
Результаты президентских выборов в Молдавии нельзя считать честными: «Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны манипуляций, избирательных манипуляций».
Вмешательства России в выборы президента Молдавии «не было и быть не могло»: «Мы слышим такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией».
Сотням тысяч молдаван в России Кишинев не предоставил права голоса, «это не могло не оказать влияние на результаты выборов».
Россия после выборов президента в Молдавии не склонна смотреть на перспективы двусторонних отношений «через розовые очки».
Кремль констатирует отсутствие «какого-либо конструктивного подхода» Кишинева к судьбе Приднестровья.
Подавляющему большинству жителей Приднестровья «не было предоставлено возможности использовать свой голос».
Приднестровцы «не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то нынешнее руководство Молдавии».
О выборах в США
У Кремля пока нет комментариев по начавшимся в США президентским выборам.
О военных КНДР
Кремль не комментирует заявления США о военных КНДР, поскольку Вашингтон и сам говорит об отсутствии у него подтверждений: «Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят».