Песков: сотням тысяч граждан Молдовы в РФ не дали проголосовать на выборах

«Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдовы (…), которые проживают в России. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать», — заявил он во вторник.