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Песков: сотням тысяч граждан Молдовы в РФ не дали проголосовать на выборах

Второй тур президентских выборов в республике прошел 3 ноября, в РФ было открыто несколько участков для голосования, на которые выстроились огромные очереди.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Сотни тысяч граждан Молдовы, которые живут в России, были лишены возможности проголосовать на выборах, в европейских странах ситуация была другой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдовы (…), которые проживают в России. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать», — заявил он во вторник.

Песков Дмитрий