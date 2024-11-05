Песков: сотням тысяч граждан Молдовы в РФ не дали проголосовать на выборах

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Сотни тысяч граждан Молдовы, которые живут в России, были лишены возможности проголосовать на выборах, в европейских странах ситуация была другой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдовы (…), которые проживают в России. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать», — заявил он во вторник.