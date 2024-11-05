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Хоценко обратился к омичам перед резким ухудшением погоды

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в преддверии ухудшения погоды обратился к омичам с рекомендацией сменить колеса на зимние всем тем, кто этого еще не сделал.

Сейчас в Таллахасси: +22° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +22°

«Дорогие омичи. Хочу вас проинформировать, что синоптики завтрашнего дня прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Планируется снегопад, гололедица, гололед на дорогах. Поэтому всем рекомендую, кто еще не поменял колеса на зимнюю резину, обязательно это сделать и, конечно, беречь друг друга», — сказал Виталий Хоценко.

Губернатор также напомнимл мэрии города, администрациям районов, Минтрансу Омской области о необходимости обеспечить готовность техники, личного состава для работы в ухудшающихся погодных условиях.

Напомним, по прогнозу синопитиков Обь-Иртышского УГМС, днем 6 ноября и сутки 7 ноября по Омской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега и мокрого снега, местами — сильный снег с ухудшением видимости, сильный ветер с порывами 15−20 м/с, по югу — до 23 м/с, метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. А в пятницу, 8 ноября, в регионе ожидается похолодание.