Хоценко обратился к омичам перед резким ухудшением погоды

Напомним, по прогнозу синопитиков Обь-Иртышского УГМС, днем 6 ноября и сутки 7 ноября по Омской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега и мокрого снега, местами — сильный снег с ухудшением видимости, сильный ветер с порывами 15−20 м/с, по югу — до 23 м/с, метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. А в пятницу, 8 ноября, в регионе ожидается похолодание.