Лукашенко призвал адекватно реагировать на радикальные действия оппозиции

«Понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном-то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это», — сказал Лукашенко.