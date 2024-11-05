Делегация Госдумы во главе с Володиным приехала в Челябинск

Тема — «Законодательное обеспечение развития промышленности», — прокомментировал Наумов и выложил фотографии спускающихся с трапа самолета депутатов.
В telegram-канале Госдумы сообщается, что 5 ноября в Челябинске под руководством председателя Государственной думы Вячеслава Володина пройдет выездное совещание Совета ГД. В нем примут участие руководители фракций и председатели профильных комитетов Государственной думы, представители профильных министерств, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.