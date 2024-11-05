Делегация Госдумы во главе с Володиным приехала в Челябинск

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских фракций и ряд депутатов 5 ноября прибыли в Челябинск. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов. «Сегодня в Челябинске на ЧКПЗ на “Заводе роботов” состоится выездное совещание Совета Госдумы…