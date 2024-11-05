Главы районов назначены в большинстве муниципалитетов Башкирии

«Процессы идут в установленном порядке, в ближайшие неделю-две во всех муниципалитетах они завершатся. У нас в двух муниципалитетах по решению советов назначены новые главы. В Туймазинском районе это Булат Мусин, в ближайшее время обсудим с ним перспективы развития, в Гафурийском районе — Венер Вахитов. Поздравляем, желаем успехов, пусть у вас все получится», — сказал Радий Хабиров.