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Главы районов назначены в большинстве муниципалитетов Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что в большинстве муниципалитетов на новый срок переназначены руководители городов и районов, которые занимали этот пост ранее.

Источник: РИА "Новости"

«Процессы идут в установленном порядке, в ближайшие неделю-две во всех муниципалитетах они завершатся. У нас в двух муниципалитетах по решению советов назначены новые главы. В Туймазинском районе это Булат Мусин, в ближайшее время обсудим с ним перспективы развития, в Гафурийском районе — Венер Вахитов. Поздравляем, желаем успехов, пусть у вас все получится», — сказал Радий Хабиров.