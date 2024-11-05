Глава Башкирии высказался об атаке беспилотников в Уфе.

В ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии высказался об атаке вражескими беспилотниками. Напомним, дроны попытались прорваться на предприятия топливно-энергетического комплекса Уфы. Радий Хабиров отметил, что атака не увенчалась успехом благодаря предпринятым ранее мерам.
«Все наши усилия, то, что мы с руководителями этих предприятия проводили заседание антитеррористической комиссии, то, что мы долго готовились, было правильно. Создавали полноценную комбинированную систему защиты, которая включает в себя и пассивную систему защиты, систему обнаружения, наблюдения, подавления и уничтожения. Эту работу мы будем продолжать».
Напомним, первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений не было, на работе предприятий инцидент не сказался.