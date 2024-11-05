Глава Башкирии высказался об атаке беспилотников в Уфе.

«Все наши усилия, то, что мы с руководителями этих предприятия проводили заседание антитеррористической комиссии, то, что мы долго готовились, было правильно. Создавали полноценную комбинированную систему защиты, которая включает в себя и пассивную систему защиты, систему обнаружения, наблюдения, подавления и уничтожения. Эту работу мы будем продолжать».