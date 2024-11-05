Bloomberg: что будет означать для всего мира победа Трампа или Харрис

Агентство проанализировало настроения в разных странах — от государств «Большой семерки» до амбициозных держав Глобального Юга — и пришло к выводу, что преобладают осторожность и прагматизм.
Динамично развивающаяся американская экономика остается крупнейшей в мире, а местные политики — особенно Трамп — показали, что готовы использовать ее в качестве оружия.
Это справедливо и для концепции Трампа «Америка превыше всего», и для более взвешенного подхода Харрис. Ведь как напомнил один британский дипломат, Римская империя распалась не внезапно: перед развалом она пережила длительный упадок.
Украина уже столкнулась с холодным приемом. В Европе начался экзистенциальный кризис, связанный с тем, сможет ли она защитить себя. Израиль открыто игнорирует призывы Вашингтона — своего главного союзника и поставщика оружия.
Конечно, ставки на выборах в США для всего мира остаются невероятно высокими.
По-настоящему изоляционистской и протекционистской Америки мир не видел уже почти столетие. Исторические противники США, например Россия, пытающаяся восстановить «советскую орбиту», Иран, являющийся пережитком «оси зла», или Индия, претендующая на мировое влияние, разделяют мнение, что лучшие дни Америки остались позади. И это возможность, которую стоит использовать.
Как утверждает Киев, северокорейские войска находятся на территории России, принимая участие в российско-украинском конфликте. Канада обвиняет Индию в убийстве сикхского сепаратиста на своей территории. Китай оказывает поддержку Москве и усиливает свои позиции в Южно-Китайском море. А США не могут или не хотят приложить максимум усилий, чтобы остановить все это.
Харрис, несмотря на то что она придерживается политики Байдена, считается представителем поколения, менее погруженного в атлантизм (или трансатлантизм: геополитическая философия политического, экономического и военного сближения государств Северной Америки и Европы под эгидой общих ценностей. — Прим. ред.) времен холодной войны. Вице-президент потенциально больше интересуется Индо-Тихоокеанским регионом, где у нее также есть семейные корни.
Хотя он считается более дружелюбным по отношению к России и Израилю, чем Харрис, некоторые надеются, что он может удивить более жесткой линией. Между тем, такие амбициозные державы, как Индия и Турция, вполне довольны его более ориентированным на сделки подходом.
Стоит вспомнить, что Трамп любил играть в гольф с Синдзо Абэ и презирал Ангелу Меркель, но его требования к Японии и Германии сводились к одному и тому же: больше платить за защиту США и больше покупать у США. С тех пор обе страны увеличили расходы на оборону, усвоив урок большей самостоятельности.
Украина и НАТО
Если Трамп победит и попытается заключить сделку с Владимиром Путиным, «расторговав» Украину, Европейский союз разделится на тех, кто будет приветствовать любую возможность для установления мира, какой бы преждевременной она ни была, и на тех, кто будет настаивать, чтобы Европа самостоятельно поддерживала Киев. «Электрошок Трампа» — так некоторые в Европе описывают такую ситуацию.
Киев рассчитывает на увеличение поддержки, чтобы вынудить Путина начать переговоры. Но российский президент, который, похоже, одерживает верх, не проявляет желания идти на компромисс и делает ставку на то, что поддержка союзников постепенно сойдет на нет.
Как и Байден, Харрис до сих пор отказывалась удовлетворить просьбу Украины о разрешении использовать ракеты союзников для нанесения ударов вглубь территории России или о приглашении присоединиться к НАТО. Это, как утверждает Владимир Зеленский, необходимо для обеспечения безопасности Украины.
Трамп заявил, что в случае победы положит конец войне «за 24 часа», заставив Путина и Зеленского начать переговоры, хотя не уточнил, как собирается это сделать.
Они спрашивают, почему США тратят так много средств на поддержку Украины, и считают, что союзники в Европе должны взять на себя большую часть этого бремени.
Ближний Восток
После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года боевые действия в регионе неуклонно расширяются.
Разгромив ХАМАС в Газе и убив более 43 000 мирных жителей и комбатантов, Израиль направил войска в Ливан на борьбу с «Хезболлой». Кроме того, он обменялся ракетными ударами с Ираном, который поддерживает ХАМАС и «Хезболлу», а также йеменских хуситов, которые своими действиями практически закрыли Красное море для западных судов. Над всем этим насилием нависает угроза ядерной программы Ирана, которому, как пишет Bloomberg, осталось всего несколько недель до разработки достаточного количества высокообогащенного урана для создания атомного оружия.
Харрис обещает обеспечить Израиль необходимыми средствами для самообороны, но призывает приложить больше усилий для уменьшения страданий гражданского населения в Газе. Она поддержала неоднократные призывы администрации Байдена к прекращению огня.
Хотя Харрис уклонилась от ответа на вопрос о том, можно ли считать Нетаньяху близким союзником США, во время предвыборной кампании она назвала Иран величайшим противником Америки.
Трамп неоднократно говорил, что атака 7 октября никогда бы не произошла, если бы он был президентом.
Во время своего первого президентского срока Трамп содействовал заключению Соглашений Авраама, нормализующих отношения между Израилем и некоторыми арабскими государствами (серия договоров, подписанных в 2020—2021 годах. — Прим. ред.).
Торговые пошлины
Харрис поддержала решение администрации Байдена продлить действие тарифов эпохи Трампа в отношении Китая и выделить десятки миллиардов субсидий на инвестиции в экологически чистую энергетику, инфраструктуру и высокие технологии в США.
Трамп в качестве средства стимулирования инвестиций в США призывает к повышению тарифов на импорт до 20%, а также к введению 60%-ных пошлин в торговле с Китаем, отмечая, что «некоторые цифры» могут быть просто тактикой ведения переговоров.
Китай и Тайвань
Дипломаты отмечают, что сдерживание Китая — редкий вопрос, по которому демократы и республиканцы сходятся во мнениях.
Китай активизировал военные учения вокруг Тайваня, который он называет «непокорной провинцией». Если сложившаяся ситуация перерастет в открытый конфликт, Тайвань рассчитывает на поддержку США и союзников. На кону — центр мировой индустрии производства микросхем, имеющий жизненно важное значение для мировой экономики.
Она выступает за расширение альянсов по всему региону для противодействия Пекину.
Трамп обещает ввести жесткие тарифы на китайский экспорт в попытке снизить зависимость от Пекина в «критических областях».
Одновременно он призвал Японию и Южную Корею наращивать расходы на собственную оборону, пригрозив сократить военные обязательства США и ограничить торговлю.