Bloomberg: что будет означать для всего мира победа Трампа или Харрис

Исход выборов в США окажет серьезное влияние на весь мир — от Украины и Ближнего Востока до мировой торговли, считает Bloomberg.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство проанализировало настроения в разных странах — от государств «Большой семерки» до амбициозных держав Глобального Юга — и пришло к выводу, что преобладают осторожность и прагматизм.

Мир зациклен на результатах голосования в США во вторник — Вашингтон больше играет первую скрипку, и от него по-прежнему зависит многое.

Динамично развивающаяся американская экономика остается крупнейшей в мире, а местные политики — особенно Трамп — показали, что готовы использовать ее в качестве оружия.

Но одновременно растет понимание того, что США — это стареющая сверхдержава, и ей следует более тщательно подходить к выбору конфликтов в мире, претендующих на ее внимание.

Это справедливо и для концепции Трампа «Америка превыше всего», и для более взвешенного подхода Харрис. Ведь как напомнил один британский дипломат, Римская империя распалась не внезапно: перед развалом она пережила длительный упадок.

Украина уже столкнулась с холодным приемом. В Европе начался экзистенциальный кризис, связанный с тем, сможет ли она защитить себя. Израиль открыто игнорирует призывы Вашингтона — своего главного союзника и поставщика оружия.

Конечно, ставки на выборах в США для всего мира остаются невероятно высокими.

Иностранные столицы — как сторонники, так и противники — редко были столь откровенны, демонстрируя предпочтительный для себя исход. В ход шло все — от публичного одобрения до тайных попыток вмешательства, которые регулярно выявляет американская разведка.

По-настоящему изоляционистской и протекционистской Америки мир не видел уже почти столетие. Исторические противники США, например Россия, пытающаяся восстановить «советскую орбиту», Иран, являющийся пережитком «оси зла», или Индия, претендующая на мировое влияние, разделяют мнение, что лучшие дни Америки остались позади. И это возможность, которую стоит использовать.

Как утверждает Киев, северокорейские войска находятся на территории России, принимая участие в российско-украинском конфликте. Канада обвиняет Индию в убийстве сикхского сепаратиста на своей территории. Китай оказывает поддержку Москве и усиливает свои позиции в Южно-Китайском море. А США не могут или не хотят приложить максимум усилий, чтобы остановить все это.

Харрис, несмотря на то что она придерживается политики Байдена, считается представителем поколения, менее погруженного в атлантизм (или трансатлантизм: геополитическая философия политического, экономического и военного сближения государств Северной Америки и Европы под эгидой общих ценностей. — Прим. ред.) времен холодной войны. Вице-президент потенциально больше интересуется Индо-Тихоокеанским регионом, где у нее также есть семейные корни.

Что касается Трампа, то не все союзники США рассматривают его непредсказуемость исключительно как проблему.

Хотя он считается более дружелюбным по отношению к России и Израилю, чем Харрис, некоторые надеются, что он может удивить более жесткой линией. Между тем, такие амбициозные державы, как Индия и Турция, вполне довольны его более ориентированным на сделки подходом.

Стоит вспомнить, что Трамп любил играть в гольф с Синдзо Абэ и презирал Ангелу Меркель, но его требования к Японии и Германии сводились к одному и тому же: больше платить за защиту США и больше покупать у США. С тех пор обе страны увеличили расходы на оборону, усвоив урок большей самостоятельности.

Украина и НАТО

Если Трамп победит и попытается заключить сделку с Владимиром Путиным, «расторговав» Украину, Европейский союз разделится на тех, кто будет приветствовать любую возможность для установления мира, какой бы преждевременной она ни была, и на тех, кто будет настаивать, чтобы Европа самостоятельно поддерживала Киев. «Электрошок Трампа» — так некоторые в Европе описывают такую ситуацию.

Спустя более двух с половиной лет после начала полномасштабного конфликта Украина по-прежнему зависит от поддержки своих союзников во всем — от современного оружия до денег на выплату зарплат.

Киев рассчитывает на увеличение поддержки, чтобы вынудить Путина начать переговоры. Но российский президент, который, похоже, одерживает верх, не проявляет желания идти на компромисс и делает ставку на то, что поддержка союзников постепенно сойдет на нет.

Харрис пообещала поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако она, вероятно, столкнется с растущим скептицизмом конгресса по поводу дополнительного финансирования.

Как и Байден, Харрис до сих пор отказывалась удовлетворить просьбу Украины о разрешении использовать ракеты союзников для нанесения ударов вглубь территории России или о приглашении присоединиться к НАТО. Это, как утверждает Владимир Зеленский, необходимо для обеспечения безопасности Украины.

Трамп заявил, что в случае победы положит конец войне «за 24 часа», заставив Путина и Зеленского начать переговоры, хотя не уточнил, как собирается это сделать.

И Трамп, и Вэнс (его напарник по предвыборной гонке) неоднократно давали понять, что Украина должна быть готова к уступкам.

Они спрашивают, почему США тратят так много средств на поддержку Украины, и считают, что союзники в Европе должны взять на себя большую часть этого бремени.

Источник: Reuters

Ближний Восток

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года боевые действия в регионе неуклонно расширяются.

Несмотря на усилия Вашингтона по сдерживанию насилия, США продолжают вооружать Израиль.

Разгромив ХАМАС в Газе и убив более 43 000 мирных жителей и комбатантов, Израиль направил войска в Ливан на борьбу с «Хезболлой». Кроме того, он обменялся ракетными ударами с Ираном, который поддерживает ХАМАС и «Хезболлу», а также йеменских хуситов, которые своими действиями практически закрыли Красное море для западных судов. Над всем этим насилием нависает угроза ядерной программы Ирана, которому, как пишет Bloomberg, осталось всего несколько недель до разработки достаточного количества высокообогащенного урана для создания атомного оружия.

Харрис обещает обеспечить Израиль необходимыми средствами для самообороны, но призывает приложить больше усилий для уменьшения страданий гражданского населения в Газе. Она поддержала неоднократные призывы администрации Байдена к прекращению огня.

Она поддерживает идею создания двух государств, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху практически исключил.

Хотя Харрис уклонилась от ответа на вопрос о том, можно ли считать Нетаньяху близким союзником США, во время предвыборной кампании она назвала Иран величайшим противником Америки.

Трамп неоднократно говорил, что атака 7 октября никогда бы не произошла, если бы он был президентом.

В ходе сентябрьских дебатов он уклонился от ответа на вопрос о том, поддержит ли он создание палестинского государства, и призвал к дальнейшим шагам по изоляции Ирана.

Во время своего первого президентского срока Трамп содействовал заключению Соглашений Авраама, нормализующих отношения между Израилем и некоторыми арабскими государствами (серия договоров, подписанных в 2020—2021 годах. — Прим. ред.).

Торговые пошлины

Перспектива усиления протекционизма заставляет руководителей центральных банков и экономистов опасаться, что действия США по закрытию своего рынка могут спровоцировать более масштабные торговые войны, которые замедлят глобальный экономический рост и повысят инфляцию.

Харрис поддержала решение администрации Байдена продлить действие тарифов эпохи Трампа в отношении Китая и выделить десятки миллиардов субсидий на инвестиции в экологически чистую энергетику, инфраструктуру и высокие технологии в США.

Трамп в качестве средства стимулирования инвестиций в США призывает к повышению тарифов на импорт до 20%, а также к введению 60%-ных пошлин в торговле с Китаем, отмечая, что «некоторые цифры» могут быть просто тактикой ведения переговоров.

Трамп убежден, что нынешняя международная торговая система действует в ущерб интересам США, и в случае победы обещает устранить этот «дисбаланс».

Источник: Reuters

Китай и Тайвань

Дипломаты отмечают, что сдерживание Китая — редкий вопрос, по которому демократы и республиканцы сходятся во мнениях.

Усилия США по сдерживанию конкуренции со стороны Китая становятся все более опасными: экономическое и военное влияние Пекина растет наряду с попытками Вашингтона противостоять им.

Китай активизировал военные учения вокруг Тайваня, который он называет «непокорной провинцией». Если сложившаяся ситуация перерастет в открытый конфликт, Тайвань рассчитывает на поддержку США и союзников. На кону — центр мировой индустрии производства микросхем, имеющий жизненно важное значение для мировой экономики.

Харрис разделяет подход администрации Байдена к Китаю, предусматривающий контроль над экспортом ключевых микросхем и других чувствительных технологий, и поддерживает стремление США обеспечить безопасность Тайваня — но не независимость, против которой Китай категорически выступает.

Она выступает за расширение альянсов по всему региону для противодействия Пекину.

Трамп обещает ввести жесткие тарифы на китайский экспорт в попытке снизить зависимость от Пекина в «критических областях».

На его взгляд, Тайвань «украл» американский полупроводниковый бизнес и должен платить больше за собственную безопасность. Трамп не стал обещать встать на защиту Тайваня в случае нападения Китая.