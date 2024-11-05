В Кремле оценили итоги президентских выборов в Молдавии

Так, Песков опроверг информацию о вмешательстве в выборы в Молдавии со стороны Российской Федерации. «Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Пресс-секретарь президента уточнил, что все претензии к вмешательству в выборы не имеют доказательств, а Кремлю адресуют только ничем не подтвержденные голословные обвинения. Он добавил, что голосование в России организовывали молдавские власти, и это они приняли решение открыть в Москве только два избирательных участка.
Песков отметил, что в европейских странах граждан Молдавии допустили к выборам без ограничений, тогда как сотни тысяч молдаван, живущих в РФ, оказались лишены такого права.
«Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые… считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президент РФ отметил, что большинство избирателей в Молдавии отдали свои голоса за соперника Майи Санду.
Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее.
Песков добавил, что это указывает на раскол в обществе республики, и предположил, что противоречия будут усиливаться.
Пресс-секретарь президента добавил, что Москва не смотрит на отношения между Россией и Молдавией через розовые очки. Он уточнил, что члены правительства республики сворачивают взаимодействие с РФ, а также молдавские власти ограничили доступ к российским СМИ гражданам своей страны, что является ограничением их прав.
В перспективе Кремль не ждет потепления отношений с Молдавией. Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, что руководство республики продолжит свою деятельность, не развивая добрососедские отношения с Россией.
Напомним, 3 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов главы республики. Соперниками были действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор и представитель оппозиции — Александр Стояногло. По итогам выборов 55,33% избирателей проголосовали за Санду, а за ее конкурента только 44,67%. Примечательно, что по результатам голосования на территории Молдавии Александр Стояногло набрал 51,19% голосов, тогда как Санду получила 48,81%. Победу действующая глава государства получила благодаря избирателям из зарубежных диаспор.