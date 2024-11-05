В Кремле оценили итоги президентских выборов в Молдавии

Пресс-секретарь президента уточнил, что все претензии к вмешательству в выборы не имеют доказательств, а Кремлю адресуют только ничем не подтвержденные голословные обвинения. Он добавил, что голосование в России организовывали молдавские власти, и это они приняли решение открыть в Москве только два избирательных участка.