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Мирзамахмудов: Энергетика Узбекистана готова к зиме

Глава Минэнерго рассказал о системной работе, проведенной в республике перед отопительным сезоном.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Энергетика Узбекистана готова к прохождению отопительного сезона за счет проведенной системной работы, сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов на полях выставки ADIPEC в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы в этом году провели системную работу и считаем, что подготовились к зиме. Есть, конечно, плюсы и минусы, есть аномальные погоды, так что мы готовы ко всем причудам погоды».

сказал он

Напомним, что в июне прошлого года АО «UzGasTrade» — официальный поставщик газа в Узбекистане — заключило контракт с Газпромом сроком на два года на закупку 9 млн кубометров газа в сутки (около 2,8 млрд кубометров в год). Поставки начались через территорию Казахстана в реверсном режиме.

В июне 2024-го Газпром и правительство Казахстана подписали план мероприятий для подготовки объектов магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр — IV» для увеличения поставок газа из России в Узбекистан.

А в августе глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания за январь — август увеличила поставки газа в страны Центральной Азии вдвое и, в частности, поставки газа в Узбекистан осуществляются по газопроводу «Средняя Азия — Центр» на максимальном технически возможном уровне.

Для справки: ADIPEC — крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция, которая проходит в этом году с 4 по 7 ноября.

энергетика