Мирзамахмудов: Энергетика Узбекистана готова к зиме

Напомним, что в июне прошлого года АО «UzGasTrade» — официальный поставщик газа в Узбекистане — заключило контракт с Газпромом сроком на два года на закупку 9 млн кубометров газа в сутки (около 2,8 млрд кубометров в год). Поставки начались через территорию Казахстана в реверсном режиме.