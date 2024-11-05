Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail

«По данным BetFair, на то, что бывший президент (Трамп — ред.) одержит победу над Камалой Харрис и поборется за Белый дом, было сделано ставок на общую сумму 125 миллионов фунтов стерлингов (160,7 миллиона долларов — ред.)… На данный момент на Харрис приходится лишь 46 миллионов фунтов стерлингов (59,1 миллиона долларов — ред.) из общей суммы ставок в букмекерской конторе BetFair в 185 миллионов фунтов стерлингов (237,8 миллиона долларов — ред.)», — говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на BetFair, Трамп также является фаворитом на победу в пяти из семи ключевых колеблющихся штатов: Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. По данным издания, выборы в США стали знаменательным событием для британской индустрии ставок — в общей сложности было сделано ставок на сумму более 770 миллионов долларов. Согласно изданию, ожидается, что сумма ставок возрастёт во вторник.
Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределённости о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.