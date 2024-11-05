Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail

Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределённости о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности.