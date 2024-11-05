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Лавров назвал условие своевременного назначения посла в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о начале процедуры назначения нового посла в США. По его словам, он будет своевременно назначен, если Вашингтон не станет рвать отношения с Москвой даже в условиях глубокого кризиса.

Источник: РИА "Новости"

«Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне все-таки не готовы. Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединенных Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты», — cказал министр «РИА Новости».

Глава российского МИДа заявил, что позиция России по отношению к США была сформулирована президентом Владимиром Путиным.

«Мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности», — напомнил Сергей Лавров.

5 октября Анатолий Антонов, работавший послом России в США с 2017 года, сообщил о завершении командировки в качестве главы дипмиссии. Указ о его освобождении от должности Владимир Путин подписал 10 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва не понижала уровень дипломатических отношений с Вашингтоном.

Лавров Сергей
дипломатия