Лавров назвал условие своевременного назначения посла в США

«Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне все-таки не готовы. Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединенных Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты», — cказал министр «РИА Новости».
Глава российского МИДа заявил, что позиция России по отношению к США была сформулирована президентом Владимиром Путиным.
«Мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности», — напомнил Сергей Лавров.
5 октября Анатолий Антонов, работавший послом России в США с 2017 года, сообщил о завершении командировки в качестве главы дипмиссии. Указ о его освобождении от должности Владимир Путин подписал 10 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва не понижала уровень дипломатических отношений с Вашингтоном.