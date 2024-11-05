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В некоторых американских штатах открылись избирательные участки

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Первые участки для голосования на президентских выборах в США открылись в ряде американских штатов, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния могут отдать свой голос уже с 06:00 по вашингтонскому времени (14:00 мск).

Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией. По данным последних опросов, кандидаты идут практически вровень в ряде ключевых штатов.

Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в Конгресс, в ходе которых будут замещены все 435 мест в Палате представителей и треть мест в Сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в Конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.

С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, однако более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.