В некоторых американских штатах открылись избирательные участки

Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в Конгресс, в ходе которых будут замещены все 435 мест в Палате представителей и треть мест в Сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в Конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.