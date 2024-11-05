В некоторых американских штатах открылись избирательные участки

Избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния могут отдать свой голос уже с 06:00 по вашингтонскому времени (14:00 мск).
Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией. По данным последних опросов, кандидаты идут практически вровень в ряде ключевых штатов.
Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в Конгресс, в ходе которых будут замещены все 435 мест в Палате представителей и треть мест в Сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в Конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, однако более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.