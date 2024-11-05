Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов.
«Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов», — сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
Обращаясь к послу Белоруссии, Путин особо подчеркнул, что в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели действительно высокую динамику.