Глава Коми Владимир Уйба подал в отставку

«За прошедшее время я сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики. Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее», — сказал Уйба в видеообращении. Он не пояснил, чем именно будет заниматься после ухода с должности.