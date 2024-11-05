Погранпереход Россия-Китай на Большом Уссурийском острове появится в 2028 году

В последнюю декаду октября 2024 года Китай объявил о начале строительства пограничного пункта пропуска со своей стороны острова Большой Уссурийский. Работы по его организации запланированы как на коренном берегу уезда Фуюань, так и на самом острове в непосредственной близости от государственной границы. Российская сторона также начала подготовку. Так, с Китаем согласовано и определено место расположения будущего перехода — между российской и китайскими пограничными заставами, но при этом на российской части острова потребуется насыпать порядка 20 гектаров земли, а также перенести вертолетную площадку, которая принадлежит пограничникам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно китайским планам, они готовы завершить работы в 2026 году. По имеющимся данным, федеральные структуры со стороны России выделили деньги на 2026−2027 годы на строительство подъездной дороги длиной четыре километра от моста через Амурскую протоку к пункту пропуска. В комментарии ГТРК «Дальневосточная» представитель Росгранстроя заявил о том, что строительство погранперехода завершится в 2028 году.
— Минтрансом России разработан проект дорожной карты по строительству пункта пропуска, созданию насыпной площадки и подъездной автодороги к нему. Все мероприятия по строительству пункта пропуска планируется завершить в 2028 году, — рассказал заместитель директора Хабаровского филиала Росгранстроя Юрий Гориславец. По его словам, пропускная способность пункта пропуска на острове Большой Уссурийский составит более миллиона человек, 90 тыс грузовиков, 36 тыс легковых автомобилей и 18 тыс пассажирских автобусов в год. Ежесуточно границу смогут пересекать до 2500 человек.
В настоящее время именно на острове с китайской стороны никаких работ не ведется — только установлен красный флаг в месте будущего соединения автодорог России и Китая, а таже рабочие Поднебесной косят траву в непосредственной близости к госгранице.