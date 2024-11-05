Погранпереход Россия-Китай на Большом Уссурийском острове появится в 2028 году

В последнюю декаду октября 2024 года Китай объявил о начале строительства пограничного пункта пропуска со своей стороны острова Большой Уссурийский. Работы по его организации запланированы как на коренном берегу уезда Фуюань, так и на самом острове в непосредственной близости от государственной границы. Российская сторона также начала подготовку. Так, с Китаем согласовано и определено место расположения будущего перехода — между российской и китайскими пограничными заставами, но при этом на российской части острова потребуется насыпать порядка 20 гектаров земли, а также перенести вертолетную площадку, которая принадлежит пограничникам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».