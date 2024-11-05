Имя нового главы Челябинска назовут в ночь на 8 ноября

Процедура выборов главы Челябинска займет 14 часов. Об этом КП-Челябинск сообщили в Городской думе. Планируется, что заседание начнется 7 ноября в 10 утра, а закончится только в 24 часа. Так много времени понадобится, чтобы выслушать претендентов на должность главы Челябинска.
— Сначала участников проинформируют о процедуре, затем начнется тестирование, — сообщили в Гордуме. — В течение получаса претенденты ответят на 30 тестовых вопросов, в каждом из которых по четыре варианта ответов.
Второй этап конкурса состоит из выступлений. Каждому из кандидатов за 15 минут нужно будет рассказать о том, как они видят свою работу на должности главы, о развитии города и его проблемах. Таким образом, чтобы выслушать всех без перерыва, нужно 7 часов.
На конкурс заявились 29 человек, один из которых снял свою кандидатуру накануне выборов, 5 ноября. Среди претендентов — временно исполняющий обязанности мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне. Также среди конкурсантов пять женщин.
Все кандидатуры пришли через отбор конкурсной комиссии и правильно оформили документы.
Принимать решение будет комиссия из шести человек: по три от Челябинской городской думы и областного правительства.