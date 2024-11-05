Имя нового главы Челябинска назовут в ночь на 8 ноября

Второй этап конкурса состоит из выступлений. Каждому из кандидатов за 15 минут нужно будет рассказать о том, как они видят свою работу на должности главы, о развитии города и его проблемах. Таким образом, чтобы выслушать всех без перерыва, нужно 7 часов.