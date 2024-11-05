Что сказал Илон Маск о президентских выборах в США

«Этот человек говорит: “Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу [Харрис], хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов!”» — рассказал Маск Джо Рогану.