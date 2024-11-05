Что сказал Илон Маск о президентских выборах в США

Прогнозы о ситуации в США после выборов и свое мнение относительно Камалы Харрис Илон Маск высказал во время интервью с американским телеведущим Джо Роганом.
О перспективах США в случае проигрыша Трампа
Бизнесмен считает, что поражение кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года может привести к непоправимым последствиям.
«Я думаю, что это будут последние выборы, если Трамп не победит», — цитирует кандидата от партии республиканцев ТАСС.
Миллиардер уверен, что США могут стать страной-фикцией, так как не обеспечит безопасность своих границ.
О лжи Харрис об американских военных за границей
Илон Маск сообщил, что считает обманом заверения Харрис об отсутствии военных США в зонах боевых действий в других странах. Бизнесмен заявил, что знаком с военными, которые находятся в зоне боевых столкновений.
Маск утверждает, что кандидату от демократов точно известно о военнослужащих, которые находятся официально и нелегально за границей, передает «РИА Новости».
«Ее слова были откровенной и наглой ложью», — заявил миллиардер.
О мотивах политиков, желающих победы Харрис
По словам Илона Маска, в победе представителя партии демократов заинтересованы политики, стремящиеся к росту числа военных столкновений. Бизнесмен подчеркнул, что Трамп — кандидат, который обещает погасить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
О давлении на актеров Голливуда
Миллиардер заявил, что представители киноиндустрии США перед выборами столкнулись с шантажом. По словам Маска, актеров предупреждают, что они должны публично высказываться в пользу Камалы Харрис, иначе могут остаться без контрактов на съемки. Имя влиятельного американца, который оказывает давление на звезд, бизнесмен не назвал, но описал, что происходит во время телефонных бесед.
«Этот человек говорит: “Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу [Харрис], хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов!”» — рассказал Маск Джо Рогану.
Миллиардер отметил, что прямых угроз актеры не получают, но предупреждения им понятны.
Популярность высказываний Маска в сравнении с Трампом и Харрис
Илон Маск регулярно комментирует предвыборную кампанию и высказывания кандидатов на пост президента США. Как сообщает ТАСС, посты предпринимателя в соцсетях вызывают больший интерес, чем информация от кандидатов на пост президента США или их предвыборных штабов. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации (НПО) «Центр противодействия цифровой ненависти» (Center for Countering Digital Hate, CCDH).
Посты бизнесмена набрали 17,1 млрд просмотров с июля по октябрь 2024 года, с тех пор как он высказался в поддержку Дональда Трампа. Это в два раза выше, чем вся политическая реклама в рамках выборной кампании в США за этот же период.
За отчетный период Маск написал 746 постов, связанных с президентской гонкой. Предвыборная реклама с таким количеством охватов стоила бы $24 млн. Предполагается, что на эти цели, как утверждает НПО, было потрачено порядка $10,7 млн.
Илон Маск, который поддерживает Дональда Трампа, выделил в поддержку кандидата от республиканской партии $75 млн. Трамп заявил, что в случае своей победы предоставит пост миллиардеру в своей администрации. Напомним, выборы президента США начались 5 ноября, кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, а от Демократической партии за пост главы Соединенных Штатов Америки борется Камала Харрис.