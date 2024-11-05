Минобороны Белоруссии заявило, что оппозиция готовит смещение власти

МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Курируемая Западом белорусская оппозиция, которая находится за пределами Белоруссии, готовится к смещению власти в республике, не исключается и силовой сценарий, заявил начальник главного управления — заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий».
По словам Куприянюка, в сопредельных с Белоруссией странах продолжается подготовка так называемой белорусской добровольческой армии, основу которой должно составить экстремистское формирование «Полк имени Калиновского», которое включено в перечень организаций, причастных к террористической деятельности.
«Не прекращается вербовка радикально настроенных белорусских граждан, а также их обучение, в том числе путем получения боевого опыта в зоне проведения специальной военной операции. Наряду с этим продолжается активное техническое оснащение данного подразделения, в том числе беспилотными летательными аппаратами», — отметил он.
Куприянюк добавил, что Запад пришел к осознанию неспособности осуществить госпереворот в Белоруссии и РФ, а также обеспечить победу Киева на поле боя.
«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя».
По словам Куприянюка, «поэтому управляемый Соединенными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией».
«Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям. Основные усилия сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства», — отметил он.
Куприянюк сообщил, что военные бюджеты более половины стран — членов НАТО в текущем году составляют два и более процента от внутреннего валового продукта. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в 2024 году составил около 1,2 триллиона евро.
«США и их польско-прибалтийские партнеры вынудили всех членов организации подписать совместное обязательство по увеличению к 2025 году военных расходов до уровня не менее двух процентов от ВВП», — сказал он.