Василий Авдеев вновь избран главой Аннинского района Воронежской области

Василия Авдеева вновь переизбрали главой Аннинского района. Такое решение принял Совет народных депутатов муниципалитета. Об этом сообщили в правительстве региона 5 ноября.
Решение депутаты приняли единогласно. Имена других кандидатов на этот пост не раскрываются.
Напомним, Василий Авдеев бессменно возглавляет Аннинский район уже 38 лет. Как отметили в правительстве региона, в 2024 году политик стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества».
Василию Авдееву 72 года. Он — уроженец Новохоперского района Воронежской области. В 1974 году окончил агрономический факультет Воронежского СХИ, в 1986 году — ростовскую Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1983—1985 годах был вторым секретарем Аннинского райкомитета КПСС, с 1985 года — председателем исполкома Аннинского райсовета. В непростое время для страны, в 1991 году, Авдеев занял пост главы райадминистрации.