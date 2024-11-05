Василий Авдеев вновь избран главой Аннинского района Воронежской области

Василию Авдееву 72 года. Он — уроженец Новохоперского района Воронежской области. В 1974 году окончил агрономический факультет Воронежского СХИ, в 1986 году — ростовскую Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1983—1985 годах был вторым секретарем Аннинского райкомитета КПСС, с 1985 года — председателем исполкома Аннинского райсовета. В непростое время для страны, в 1991 году, Авдеев занял пост главы райадминистрации.