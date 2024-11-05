МО Белоруссии: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Минском и Москвой

По его словам, «коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям». «Основные усилия сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства», — отметил Куприянюк. Он добавил, что, «стремительно наращивая военный потенциал, коллективный Запад усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства». Уже сейчас в Восточной Европе, в том числе в Польше и странах Балтии, развернуты «значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов России», сказал Куприянюк. По его словам, «для отработки соответствующих задач задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, а интенсивность полетов разведывательной авиации ОВВС НАТО в нынешнем году составляет в среднем 30−40 самолето-вылетов в неделю».