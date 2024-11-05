МО Белоруссии: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Минском и Москвой

«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя. Поэтому управляемый Соединенными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказал Куприянюк, слова которого приводит «Белорусская военная газета».
По его словам, «коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям». «Основные усилия сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства», — отметил Куприянюк. Он добавил, что, «стремительно наращивая военный потенциал, коллективный Запад усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства». Уже сейчас в Восточной Европе, в том числе в Польше и странах Балтии, развернуты «значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов России», сказал Куприянюк. По его словам, «для отработки соответствующих задач задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, а интенсивность полетов разведывательной авиации ОВВС НАТО в нынешнем году составляет в среднем 30−40 самолето-вылетов в неделю».
Куприянюк добавил, что в восточноевропейских государствах ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура — «модернизируются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются новые учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств». «К настоящему времени только в Польше и странах Балтии завершена реконструкция пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов», — сказал замначальника Генштаба ВС Белоруссии. «Отдельного внимания с точки зрения оценки вызовов и военных угроз для Республики Беларусь заслуживает начало функционирования в польском Редзиково базы противоракетной обороны США, технические характеристики которой дают возможность применять крылатые ракеты “Томагавк”, способные поражать цели на всю глубину территории Республики Беларусь и европейской части Российской Федерации», — сказал он.